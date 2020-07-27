Чиновники признали необходимость повысить зарплату в Доме ребенка

Орловским нянечкам и медсестрам пообещали повысить оплату за работу вахтами из-за коронавируса.

В администрации Орловской области обсудили проблемы оплаты труда в «Специализированном доме ребенка». На встречу с сотрудниками учреждения пришли первый замгубернатора Валентина Нордстрем и глава департамента здравоохранения Иван Залогин. В пресс-службе обладминистрации встречу назвали «промежуточной».

«Встреча прошла конструктивно», — гласит пресс-релиз на официальном сайте правительства Орловской области. Сообщается, что собравшиеся «обсудили предварительные результаты проверки соблюдения требований законодательства при начислении выплат сотрудникам дома ребенка». По итогам этого обсуждения появились предложения, в том числе, о повышении зарплаты сотрудникам за сменный режим работы.

Как уже писал «Орелград», нянечки, медсестры и педагоги Дома ребенка рассказали, что из-за коронавируса вынуждены работать вахтами по две недели. Количество часов, проведенных на работе, стало больше. А зарплату они получили меньше, чем ожидали. Ситуацией заинтересовались в облпрокуратуре. Областной прокурор Владислав Малкин пообщался с сотрудниками Дома ребенка и пообещал «восстановить их права» с учетом работы в период пандемии коронавируса.

Судя по пресс-релизу от облправительства, «урегулировать спорные вопросы» теперь должны между собой администрация Дома ребенка и коллектив его сотрудников. О решении, которое они примут, следует проинформировать областных чиновников.

ИА «Орелград»