Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 5523

За сутки выявили еще 30 заболевших

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 5523, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 30 человек.

Вместе с тем за день не изменилось число выздоровевших и умерших — 4146 и 87 соответственно.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 818 120. За сутки выявили еще 5635 заболевших в 84 регионах. Из них 1404 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354.

ИА «Орелград»