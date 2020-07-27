Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 5523

27.7.2020 | 10:25 Новости, Общество

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За сутки выявили еще 30 заболевших

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 5523, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 30 человек.

Вместе с тем за день не изменилось число выздоровевших и умерших — 4146 и 87 соответственно.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 818 120. За сутки выявили еще 5635 заболевших в 84 регионах. Из них 1404 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354.

ИА «Орелград»

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