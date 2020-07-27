Ливны превзошли Орел по экономическим показателям

Областные власти определили лучшие муниципальные практики.

Администрация губернатора и правительства Орловской области подвела итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2020 году. По сути, это был отбор кандидатов для участия в федеральном этапе, который совместными усилиями проведут сразу несколько министерств.

Как уже рассказывал «Орелград», принять участие в конкурсе могли города и сельские поселения, причем они состязались в своих отдельных категориях. В результате в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» победу одержал город Ливны, который обошел Орел, Мценск и другие городские поселения.

При выставлении оценок эксперты учитывали целый ряд критериев, установленных приказами федеральных министерств. В частности, использовалась методика Минэкономразвития РФ. Согласно ей, при начислении баллов учитывалась численность постоянного населения на начало и конец года, объем собственных доходов муниципального бюджета и его расходов, размер муниципального долга и отношение его объема к годовому объему бюджетных доходов, величина дефицита или профицита бюджета и другое.

Шансов на победу у Орла с его скудным и хронически дотируемым бюджетом, а также значительным муниципальным долгом было немного. Эксперты решили, что Ливны лучше областной столицы управляют своими финансами. Интересно, что в этой же номинации среди сельских поселений организаторы даже не стали определять победителя. Фактически конкурс здесь не состоялся. Организаторы объяснили это тем, что «существуют проблемы как в отсутствии официальных источников отчетных данных, так и в возможности членов конкурсной комиссии проверить достоверность представленной информации по отдельным разделам заявок».

Кстати, Орел не сумел победить ни в одной номинации. Так, в номинации «Градостроительная политика…» победу присудили Знаменке Орловского района, в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями…» — Мценску, а в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия…» — Змиевке Свердловского района.

ИА «Орелград»