В Орле иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

Мальчика пришлось госпитализировать.

В субботу, 25 июля в Орле произошло ДТП с велосипедистом. 12-летний мальчик на двухколесном транспорте попал под колеса «Шкоды».

За рулем иномарки был 30-летний водитель, он двигался по улице Спивака со стороны переулка Хвойного в направлении Карачевское шоссе. Авария произошла около 19.00 в районе д. №58 по улице Спивака.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, мальчик ехал на велосипеде во встречном направлении.

В результате аварии ребенок получил травмы, его госпитализировали в отделение травматологии НКМЦ им.Круглой.

ИА «Орелград»