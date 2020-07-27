Спецтехника разравнивает площадку под новый магазин.

В Орле начали строить «Леруа Мерлен». Справа от ТЦ Metro спецтехника разравнивает площадку для нового гипермаркета строительных товаров. То, что здесь появится именно магазин французской сети, «Вечернему Орлу» подтвердили в областной администрации.

Формально участок принадлежит ООО «ПромСпецСтрой»: в конце прошлого года власти выделили земельный участок в 48 654 кв. м. этой фирме под строительство торгового центра. Сам магазин будет занимать площадь 13 250 кв. м. Как уже писал «Орелград», в августе 2019 года горсовет согласовал перевод жилой и «парковой» зон на данном участке в зону делового, общественного и коммерческого назначения.

Соглашение о появлении первого магазина французской торговой сети в Орле между правительство Орловской области, «Леруа Мерлен Восток» и «ПромСпецСтрой» было подписано летом прошлого года. По условиям этого соглашения открытие гипермаркета должно состояться в феврале-марте 2021 года. Здесь смогут найти работу 250 орловцев.

Ранее строительство «Леруа Мерлен» на Раздольной собирались начать весной этого года. Видимо, коррективы в сроки внесла пандемия коронавируса.

ИА «Орелград»