Во Мценске мужчина хотел ограбить банк

27.7.2020 | 16:00 Новости, Происшествия

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Теперь его будут судить.

В суд Мценского района ушло уголовное дело местного жителя, который с оружием в руках напал на сотрудницу кредитной организации. И хотя «ствол» был ненастоящим, ничего не подозревающая напуганная женщина отдала грабителю деньги из кассы.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, нападавший был пьян. Находясь в офисе кредитной организации, он угрожал кассиру пневматическим пистолетом, который внешне было не отличить от настоящего. Боясь за свою жизнь, женщина передала грабителю более 31 000 рублей, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

Теперь его будут судить за разбой и угрозу убийством, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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