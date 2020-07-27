Во Мценске мужчина хотел ограбить банк

Теперь его будут судить.

В суд Мценского района ушло уголовное дело местного жителя, который с оружием в руках напал на сотрудницу кредитной организации. И хотя «ствол» был ненастоящим, ничего не подозревающая напуганная женщина отдала грабителю деньги из кассы.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, нападавший был пьян. Находясь в офисе кредитной организации, он угрожал кассиру пневматическим пистолетом, который внешне было не отличить от настоящего. Боясь за свою жизнь, женщина передала грабителю более 31 000 рублей, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

Теперь его будут судить за разбой и угрозу убийством, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»