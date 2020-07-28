Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 88

28.7.2020 | 10:25 Новости, Общество

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Скончался еще оин больной

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 88, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки умер еще один человек.

Вместе с тем заболели 29 человек, общее число случаев достигло 5552. Выздоровели 4185 (+39 за сутки).

В целом по России количество случаев COVID-19 достигло 823 515. За последние сутки подтвердилось 5395 случаев в 84 регионах. 1620 новых больных переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504.

ИА «Орелград»

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