День города в Орле отметят салютом в масках

28.7.2020 | 9:25 Новости, Общество

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Массовые мероприятия все еще под запретом.

Фото: instagram.com/vik_1309

Традиционный салют 5 августа в Орле состоится. Но массовых мероприятий в честь праздника не будет. Тем, кто придет смотреть салют вечером на площадь, выдадут маски. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсети.

По словам главы региона, окончательно решение о проведении Дня города будут принимать на заседании оперштаба 30 июля.

Уже известно, что 5 августа состоится поднятие флага на площади Мира, а также «небольшие мероприятия по районам города».

— Но при этом мы приняли решение не проводить каких-то больших мероприятий, никаких банкетов, чтобы обезопасить наших людей. Да, будет салют в 22 часа, но это непростое решение. Сегодня дал поручение подготовиться по выдаче масок для тех, кто пойдет смотреть салют, — сказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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