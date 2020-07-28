Орловцев обвинили в уничтожении нового газона в Детском парке

Но менять их будет подрядчик за свой счет.

Директор Детского парка в Орле прокомментировала СМИ ситуацию с испорченными газонами. По словам Натальи Тышковец, в том, что рулонная трава не прижилась на новом месте, виноваты, в том числе, и сами жители города. Правда, руководитель парка признала, что газон «оказался слишком чувствительным» и «не подошел к почве».

Ранее в Сети появились фото испорченных газонов в Детском парке, где, напомним, идут масштабные ремонтные работы. В комментариях пользователи соцсети писали, что рабочие якобы не соблюдают технологию укладки рулонного газона.

Однако директор парка в комментарии «ОрелТаймс» это опровергла. По словам Тышковец, «газон был уложен в соответствии со всеми требованиями». А не прижился он по ряду причин.

— Во-первых, сам газон оказался более чувствительным, чем ожидалось, и не подошел к почве. Ну и, во-вторых, орловцы также внесли свою лепту в уничтожение газона. Несмотря на множество оградительных лент, предупреждений от сотрудников парка, просьб, уговоров и разъяснительных бесед с посетителями, наши сердобольные орловцы, привыкшие всё ругать, его попросту затоптали. Что здесь происходит по вечерам – вы бы видели! Люди целыми семьями ходят по газону, паркуют машины, бегают, игнорируя наши предупреждения и множество дорожек, как раз и предназначенных для передвижения!», – цитирует издание Наталью Тышковец.

Привлекала ли администрация парка для уговоров посетителей, к примеру, полицию, не сообщается. А ведь парк официально до сих пор закрыт и гулять в нем вообще-то нельзя. Зато Тышковец рассказала, что «подрядчик, не потратив ни копейки дополнительных бюджетных средств, в рамках гарантийных обязательств, самостоятельно заменит испорченный газон».

ИА «Орелград»