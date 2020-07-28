Орловчанка хотела получить компенсацию за плохое лекарство и поплатилась

Мошенника, который выманил у орловчанки больше 700 тыс. рублей, задержали в Кабардино-Балкарии.

Орловские полицейские объявили о раскрытии очередного телефонного мошенничества. Мужчина предложил орловчанке получить компенсацию за якобы некачественное лекарство. А в итоге выманил у нее более 700 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, эта история произошла еще в ноябре 2019 года. Пострадавшая пришла с заявлением в отдел полиции по Железнодорожному району Орла. 59-летняя женщина рассказала, что недавно купила через Интернет разные лекарства на сумму 4 300 рублей. А через некоторое время ей на телефон позвонил сотрудник некой фирмы и рассказал, что покупательнице положена компенсация в 450 тысяч рублей за моральный ущерб из-за того, что она приобрела якобы некачественные лекарства.

Мошенник убедил женщину, что для получения этих денег она должна открыть ячейку в банке, стоимость которой составила 25 тысяч рублей.

— В последующем женщина, выполняя действия мошенников, совершила ряд переводов денежных средств, в общей сложности лишившись 725 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Орловские полицейские нашли подозреваемого с помощью коллег из Кабардино-Балкарии. Им оказался 34-летний житель одного из государств ближнего зарубежья. Установили и счет, куда доверчивая орловчанка переводила деньги.

Мужчина в преступлении сознался. Сейчас он находится в СИЗО в Кабардино-Балкарии по подозрению в совершении аналогичного мошенничества, рассказали в пресс-службе орловского УМВД. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»