Под Орлом обезвредили условных террористов

Орловские силовики провели учения и без проблем обезопасили нефтепровод.

Под Орлом прошли контртеррористические учения. По сценарию, террористы захватили объект нефтепровода и взяли в заложники 20 его сотрудников. Сборный отряд орловских силовиков успешно их обезвредил.

Учения провели еще 4 июля, но рассказали о них только сейчас. На борьбу с «террористами» приехали представители УФСБ, УМВД, СУ СК России по Орловской области, главка МЧС, УФСИН, юридического института, транспортной полиции и др.

По сценарию учения условные преступники, угрожая оружием, проникли в здание нефтеперекачивающей станции «Новоселово» и захватили 20заложников. «Террористы» выдвинули органам власти политические и экономические требования, в случае невыполнения которых угрожали все взорвать.

— Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов, — рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»