В Орле на месяц ограничат движение почти по всем центральным улицам

Это связано с ремонтом дорог.

До 31 августа в Орле ограничат движение транспорта почти по всем городским улицам с высоким трафиком. В пресс-службе УГИБДД рассказали, что это связано с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сообщается, что до конца августа будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим участкам: ул. Автовокзальная; ул. Розы Люксембург; ул. Васильевская (на участке от переулка Западного до Карачевского шоссе); ул. 5 Августа (на участке от моста Дружбы до ул. 1-й Курской); ул. Тульская; ул. 60 лет Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького), Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы Орла); Новосильское шоссе; ул. Ливенская; пер. Южный (на участке от ул. Пушкина до ул. Паровозной); ул. Старо-Московская.

Сейчас на этих улицах ведутся дорожные работы. Они начались с 1 мая. Как уже писал «Орелград», 31 августа истекают сроки сдачи этих объектов по контрактам.

ИА «Орелград»