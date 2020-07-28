В орловские суды посетители нагрянули с оружием и боеприпасами

Запрещенные к проносу предметы были у них изъяты на входе.

Как сообщает региональное управление ФССП России, в первом полугодии 2020 года в зданиях судов Орловской области у граждан было выявлено 372 предмета, запрещенных к проносу. В частности, посетители пытались пронести с собой внутрь три единицы огнестрельного оружия, 46 — газового и травматического оружия, а также четыре электрошокера и 48 боеприпасов.

«Все попытки проноса в суд запрещенных предметов пресекались, а лица, у которых обнаружено незаконное оружие и боеприпасы, были переданы сотрудникам полиции», — рассказали в УФССП.

В целом под охраной приставов в Орловской области находится 48 мировых судебных участков, 21 районный суд, а также областной и арбитражный суды. В этом году было исполнено 18809 тысяч заявок на обеспечение в судах безопасности судей, заседателей и участников процессов.

«Кроме того, судебные приставы по ОУПДС более 21 тысячи раз принимали участие в исполнительных действиях, обеспечивая безопасность судебных приставов-исполнителей, — добавили в УФССП. — В рамках содействия органам внутренних дел в розыске лиц, скрывающихся от органов дознания и следствия, судебными приставами задержано и передано в органы внутренних дел 47 человек».

ИА «Орелград»