Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 89

29.7.2020 | 10:40 Новости, Общество

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Вчера умер еще один пациент

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 89, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 30 человек, общее число случаев достигло 5582. Выздоровели 4257 (+72 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 828 990, за сутки медики диагностировали коронавирус у 5475 человек. Из них 1465 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673.

ИА «Орелград»

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