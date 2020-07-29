Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 89

Вчера умер еще один пациент

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 89, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 30 человек, общее число случаев достигло 5582. Выздоровели 4257 (+72 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 828 990, за сутки медики диагностировали коронавирус у 5475 человек. Из них 1465 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673.

ИА «Орелград»