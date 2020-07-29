Имущество «Дормаша» пустили с молотка

Многострадальный орловский завод сумел продать часть лотов.

Часть имущества орловского завода «Дормаш» реализована с торгов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Согласно его данным с молотка тремя лотами была продана часть недвижимости и оборудования на общую сумму 34,17 миллиона рублей. При этом максимальная начальная цена была установлена в размере 43,56 миллиона.

Со ссылкой на аукционную документацию издание отмечает, что активы обанкротившегося орловского предприятия приобрели местные же фирмы и частное лицо. Еще четыре лота, которые также выставлялись на торги, остались без покупателей.

Напомним, неприятности одного из флагманов орловской промышленности последних лет начались в 2015 году, когда был подан банкротный иск. В нем речь шла о долге за электроэнергию в сумме чуть более 4 миллионов рублей. Но затем кредиторы начали подавать заявления о включении своих финансовых претензий в реестр требований, и в результате общая задолженность превысила миллиард рублей. Крупными были и долги по зарплате перед заводчанами.

«Завод «Дормаш» ранее поставлял дорожно-строительную технику в 40 стран мира, — напоминает «Коммерсант». — Выпускал автогрейдеры, бульдозеры, фронтальные погрузчики. Юрлицо остановившегося завода ЗАО «Дормаш» сейчас в конкурсном производстве, а его имущество распродается с торгов».

В последние годы не раз обсуждался вопрос спасения завода или организации на его базе нового производства. Последний такой проект был анонсирован в 2019 году. Он предполагает выпуск сельхозтехники и комплектующих для нее.

ИА «Орелград»