Орел собрал и отдал налогов больше, чем в прошлом году

Объем поступлений в 2020 году почти на 1 млрд превысил прошлогодний уровень.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в областном центре в первом полугодии 2020 года значительно увеличился объем сборов. Прошлогодний показатель превышен на 938,7 миллиона рублей. В целом в городе было собрано более 7,6 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 14 процентов больше аналогичного периода 2019 года.

Соответственно, и отдал Орел в вышестоящие бюджеты больше средств, чем раньше. Например, сборы в федеральный бюджет на территории областной столицы составили почти 2,2 миллиарда рублей, что на 71,6 процента больше, чем годом ранее. В налоговой службе отмечают, что основной рост сложился благодаря НДС. Его платежи возросли в 1,8 раза и превысили 1,8 миллиарда рублей.

В территориальный бюджет из Орла поступило свыше 5,4 миллиарда рублей налогов, что большее аналогичного периода прошлого года на 21,4 миллиона. В УФНС также подметили, что сборы налога на прибыль возросли на 184,3 миллиона рублей и составили 1,342,7 миллиарда. Положительная динамика прослеживается и по другим направлениям. Так, сборы транспортного налога выросли на 6,9 миллиона рублей и составили 80,5 миллионов. Сообщается, что рост платежей по этому налогу зафиксирован как от физических, так и от юридических лиц.

ИА «Орелград»