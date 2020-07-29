Орловцев предупреждают об ухудшении погоды

На регион надвигаются грозы с градом.

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в региональном главке МЧС со ссылкой на метеорологов.

Сообщается, что с 21.00 29 июля по 21.00 30 июля на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Завтра днем синоптики обещают также кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах — град.

Ветер будет дуть западный, 6-11 м/c, при грозах его порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14..+19, днем — +23..+28.

ИА «Орелград»