Орловские ветераны попросили льготы у депутата Госдумы

Ветераны труда пожаловались, что им трудно получить путевку в санаторий.

Как пояснили в региональном отделении партии «Единая Россия», просьба была высказана в ходе личного приема граждан. Его впервые с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в таком формате провела Ольга Пилипенко, депутат Госдумы от Орловской области.

«Одной из ключевых тем приема стало расширение льгот для ветеранов труда, — рассказали в партийном реготделении. — Речь шла о предоставлении этой категории права на льготы по санаторно-курортному лечению».

Действительно, ветераны труда упоминаются во многих нормативных актах, предоставляющих различные преференции. Однако вопрос с бесплатным санаторно-курортным лечением для них до сих пор не урегулирован. Ветераны труда отнесены к категории региональных льготников. А перечень тех, кому положена такая льгота на федеральном уровне, установлен Федеральным законом 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Его можно найти в статье 6.1, в которой ни слова о ветеранах труда.

Некоторые регионы самостоятельно заполняют этот пробел и устанавливают такие льготы на своем уровне. Но здесь многое зависит от возможностей местного бюджета. Логичнее было бы регламентировать все на уровне федерального законодательства. Ольга Пилипенко обещала заняться данным вопросом.

«До 5 августа идет сбор предложений по корректировке нацпроекта «Демография», — сообщила она. — Мы подготовим обращение Орловского областного Совета народных депутатов в правительство РФ о социальной поддержке ветеранов труда в части предоставления льготного санаторно-курортного лечения. Этот вопрос будет проработан с секретарем реготделения «Единой России», председателем заксобрания Леонидом Музалевским».

ИА «Орелград»