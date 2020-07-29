Под Орлом иномарка врезалась в столб

29.7.2020 | 12:58 Новости, Происшествия

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Пострадали двое.

Сегодня ночью во Мценске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 01.00. 31-летний водитель «Мицубиси» ехал по улице К. Маркса  со стороны улицы Мира в направлении улицы Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением, рассказали в ведомстве. Автомобиль съехал с дороги и врезался в столб.

Сообщается, что в аварии пострадали водитель и пассажир авто – 23-летняя девушка. Их госпитализировали в травматологическое отделение Мценской ЦРБ.

ИА «Орелград»

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