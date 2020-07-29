В Орле навигатор поместили под арест

29.7.2020 | 11:30 Новости, Общество

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Прибор был арестован в ходе рейда приставов и полицейских.

В Орловской области прошел очередной совместный рейд судебных приставов-исполнителей и сотрудников ГИБДД. Они вышли на дороги, вооружившись специальными POS-терминалами и приложением, которое позволяет оперативно «пробить» водителя по базе должников. Если система показывает, что долг имеется, оплатить его можно прямо на месте.

«Цель подобных мероприятий – не только стимулирование должников к погашению образовавшейся задолженности, но и наглядная демонстрация гражданам последствий несвоевременного исполнения обязательств», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Согласно приведенным данным, в ходе рейда было проверено более 300 водителей, из них 55 оказались должниками. Система показала, что у них имеется непогашенная задолженность по исполнительным документам, например, по штрафам ГИБДД. Некоторые сразу оплатили долг, к другим были применены меры принудительного взыскания.

Так, сообщается, что арестовано было восемь автомобилей, причем шесть из них — в рамках исполнительных производств о взыскании фискальных платежей, а два – из-за долгов по кредитам. Кроме того, аресту был подвергнут один навигатор и одна приставка для телевизора. Одному водителю было вручено постановление об ограничении на пользование специальным правом, то есть его временно лишили права управлять автотранспортом.

«Должникам, сумма долга которых менее 3 тысячи рублей, был разъяснен порядок оплаты задолженности и вручены повестки о явке в отделения судебных приставов». – добавили в УФССП России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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