В Орловской области коронавирус сделал жизнь дороже

Стало известно, каким стал прожиточный минимум в Орле во время пандемии.

Областные власти установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области за второй квартал 2020 года. В рамке исполняющего обязанности главы региона соответствующее постановление издал первый замгубернатора Вадим Соколов.

Согласно этому документу жить в Орловской области официально стало дороже. Так, величина прожиточного минимума на душу населения по сравнению с первым кварталом 2020 года выросла с 10 071 до 10 722 рублей. Соответственно, увеличились и показатели в разрезе различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличен с 10 788 до 11 480 рублей, для пенсионеров – с 8 371 до 8 872 рублей, для детей – с 10 108 до 10 851 рубля.

Напомним, величина прожиточного минимума используется при расчете различных социальных пособий льготным категориям граждан, а также учитывается при составлении ряда социальных программ. Она рассчитывается по специальной методике в соответствии с законом № 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской области»

Ранее Орелстат сообщил, что стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по региону на начало июля текущего года составила 4 338,97 рубля в расчете на месяц. Всего за месяц она увеличилась на 5,8 процента, в то время как инфляция в этом году официально составляет 2,5 процента.

ИА «Орелград»