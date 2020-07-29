В Орловской области стало меньше убийств и больше коррупции

СУ Следственного комитета подвело итоги полугодовой работы.

В Орловской области в первом полугодии 2020 года снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Так, более чем на 20 процентов сократилось число убийств, на 25 процентов — причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, а раскрываемость при этом оказалась 100-процентоной. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии, которое провел руководитель следственного управления СК России по Орловской области Анатолий Щуров.

Он отметил, что снижение числа тяжких преступлений стало результатом слаженной совместной работы по их профилактике, раскрытию и расследованию. В первом полугодии 2020 года оперативно было организовано более 200 выездов на места происшествий и возбуждено порядка 300 уголовных дел. Свыше 200 дел были направлены в суды.

«Все преступления раскрыты «по горячим следам» на высоком профессиональном уровне со сбором убедительной доказательственной базы, — говорят в СУ СК. — Скоординированное межведомственное взаимодействие, диалог с общественными институтами, наступательная работа следствия позволили добиться стабильной положительной динамики в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Следователями расследовано 27 преступлений коррупционной направленности, в аналогичном периоде прошлого года – 6 преступлений».

Отмечено и существенное улучшение качества следствия: «сократились сроки следствия, не допущено фактов реабилитации на стадии следствия, вынесения оправдательных приговоров, возвращения судами дел для дополнительного расследования».

ИА «Орелград»