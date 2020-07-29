«Захватчик» дороги под Орлом согласился поделиться

Житель Образцово передаст местной администрации часть дороги.

Собственник согласился передать местной администрации часть земельного участка, по которому проходит проезд к улице Союзной в деревне Образцово Орловского района. Об этом говорится в письме прокурора Орловского района Александра Петрушенкова, поступившем в редакцию «Орелграда». Условия и порядок передачи земли будут согласованы дополнительно.

Как уже писал «Орелград», ранее жители Образцово пожаловались, что их сосед перегородил проезд бетонными сваями. Он уверял, что дорога – его собственная. Жители Образцово попросили помощи у местной администрации, а также намеревались обращаться в прокуратуру и суд.

27 июля на встречу со сторонами конфликта выехал прокурор района Александр Петрушенков, а также местные чиновники. Собственник земельного участка снял блоки, загораживающие проезд.

По информации Петрушенкова, 28 июля прошло совещание, по итогам которого собственник участка согласился передать часть принадлежащей ему земли администрации района.

Сообщается, что никаких требований, в том числе имущественного характера, жителям Образцово мужчина не выдвигал. А вот на каких условиях он передаст землю райадминистрации, пока неизвестно.

Как уже писал «Орелград», ранее в Образцово один из жителей угрожал убийством тем, кто хотел проехать по якобы его собственной дороге. Эта история не имеет никакого отношения к перекрытию улицы Союзной, речь идет о разных людях.

ИА «Орелград»