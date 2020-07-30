Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 5614

За сутки заболели еще 32 человека

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 5614, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 32 человек.

Вместе с тем выздоровели 38 пациентов, общее количество достигло 4295. Число летальных исходов не изменилось — 89.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 834 499, за сутки диагноз подтвердился у 5509 человек. Из них 1361 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 629 655 человек, умерли 13 802.

ИА «Орелград»