Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 5614

30.7.2020 | 10:34 Новости, Общество

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За сутки заболели еще 32 человека

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 5614, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 32 человек.

Вместе с тем выздоровели 38 пациентов, общее количество достигло 4295. Число летальных исходов не изменилось — 89.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 834 499, за сутки диагноз подтвердился у 5509 человек. Из них 1361 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 629 655 человек, умерли 13 802.

ИА «Орелград»

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