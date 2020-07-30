Электричество в Орле вчера «отключили» птицы

Энергетики назвали причину «конца света» в Советском районе.

В том, что вчера центр Орла остался без света, виноваты птицы. Такое объяснение энергетики дали в эфире ОГТРК.

29 июля около 11.00 пропало электричество в Советском районе города. Как рассказал директор ЕДДС Орла Юрий Студенников, без света остались около 40 многоквартирных домов и офисные здания. На некоторых улицах погасли светофоры.

Последствия аварии устранили примерно через час.

— Было обнаружено повреждение на опоре по причине гнездования птиц. К сожалению, эта проблема существует, существует не только в нашей области. Птицам не прикажешь не садиться на наши опоры. Мы с этим боремся, причем боремся очень аккуратно, — рассказал СМИ Игорь Колубанов, замдиректора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго».

ИА «Орелград»