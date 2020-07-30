Под Орлом воссоздадут постоялый двор

Здание-памятник в Мценске приспособят под современные нужды.

Трио экспертов из Москвы провело государственную историко-культурную экспертизу проектной документации, которая предусматривает ремонт и приспособление к современному использованию дома-памятника в Мценске. Речь идет о здании бывшего постоялого двора, которое находится в центре города на пересечении улиц Ленина и Гагарина.

Заказчиком экспертизы выступило частное лицо – гражданин, которому принадлежит этот памятник. Согласно проектной документации, в здании планируется усиление цокольной части стен, переборка лицевой поверхности кирпичной кладки по всему периметру, замена кровли и водосточной системы, выполнение новой отмостки, замена окон и дверей и другое.

Из проекта также следует, что «в целях приспособления к современному использованию» предлагается на первом этаже здания разместить торговый зал, санузлы, лестничный холл, подсобное помещение и котельную, а на втором этаже — гостиничные номера. Согласно акту, подписанному всеми тремя экспертами, заявленные планы и документация соответствуют требованиям законодательства в сфере защиты объектов культурного наследия.

«Документов, свидетельствующих о времени строительства постоялого двора обнаружить не удалось, — следует из акта экспертизы. — Но на плане 1883 года, с западной стороны Хлебной площади, на Большой Московской улице, рядом с Торговыми Рядами, на том самом месте, где сейчас находится здание, показано строение такой же конфигурации и тех же размеров. Это позволяет предположить, что здание постоялого двора существовало уже в ХIХ веке».

Также отмечено, что дом был построен в стиле классицизма, стены оформлены оригинальным декором, ленточным рустом по первому этажу, пилястрами, разбивающими оба уличных фасада на несколько симметричных частей, профилированными карнизами, выделенными белым цветом. «Все эти элементы архитектуры благополучно пережили суровые времена», — подчеркнули эксперты.

В дореволюционные годы дом славился своим постоялым двором, в котором останавливались крестьяне, приехавшие в город на базар и по другим надобностям. После революции там размещался дом крестьянина гостиничного типа, а на втором этаже устраивались выставки лучшей сельхозпродукции района.

В предвоенные годы здесь размещалась фармацевтическая школа. В первые месяцы Великой Отечественной войны – фронтовой хирургический эвакогоспиталь, в котором врачами, медсестрами и санитарками работали горожане. В октябре 1941 года госпиталь был эвакуирован. Во время боев в городе здание было частично разрушено, но после войны — восстановлено.

В 1958 году в нем был сделан ремонт. В 1960-х годах в этом доме находилось СПТУ №14, в 1990-х — одно из зданий гимназии, переданное позднее ОГУ имени Тургенева. С 2015 года в связи с переездом учебного заведения строение пустовало.

ИА «Орелград»