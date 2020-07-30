Протест против полигона под Орлом довезли до президента

Активисты доставили в Москву подписные листы простив полигона «Экополис» в балке Непрец.

В администрацию президента Владимира Путина привезли подписи орловцев против появления нового полигона ТБО под Орлом. Речь идет о планах компании «Экополис» построить мусоросортировочный комплекс возле балки Непрец в Орловском районе. Об этом рассказали активисты движения «Граждане Орла».

«Считаем, что открытие нового полигона и внесение его в территориальную схему ТКО приведут к резкому ухудшению экологической обстановки в Орле и Орловской области. Мы – за развитие бесполигонных технологий обращения с мусором, — написали авторы петиции. – Несмотря на протесты общественных и экологических активистов, данный полигон продолжает строиться в непосредственной близости с орловской свалкой (старым полигоном), которая до сих пор не рекультивирована, а также с природным памятником Балкой «Непрец».

Как уже писал «Орелград», недавно в Орле прошел круглый стол по проблеме действующей городской свалки. На мероприятии стало ясно, что областные власти думают о создании нового полигона возле действующего. Присутствовавший на круглом столе замгубернатора Игорь Тиньков косвенно это подтвердил, сказав, что «новый объект построен и стоит, он по факту существует – мы не можем с этим не считаться и по формальным признакам не можем ему отказать».

ИА «Орелград»