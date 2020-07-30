В Орловской области почтальона обвинили в краже пенсии

Мужчина присвоил пенсию, которую нес получателю.

Уголовное дело о присвоении чужих денежных средств рассмотрел Ливенский районный суд. Перед ним предстал местный житель, который еще недавно был сотрудником одного из отделений почтовой связи. Преступление он совершил в марте 2020 года. Было установлено, что ему выдали более 80 тысяч рублей, которые он должен был разнести по домам. Это были пенсии и социальные пособия.

Почти весь свой рабочий день почтальон честно и добросовестно исполнял трудовые обязанности. Но одного из получателей дома не оказалось. Тогда-то и созрел преступный план. Почтальон собственноручно, но от имени пенсионера, заполнил поручение на доставку пенсии и социальных выплат.

Этот документ он затем представил своему начальнику в качестве отчета. А пенсию, чуть более 10,2 тысяч рублей, «похитил путем присвоения». Причиненный пенсионеру материальный ущерб был признан значительным. Впрочем, уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении в отношении почтальона уголовного дела.

В результате фигуранту была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. При вынесении такого решения было учтено, что преступление подсудимый совершил первые, а причиненный ущерб возместил в полном объеме. Да и сам пенсионер заявил, что претензий к нему не имеет.

ИА «Орелград»