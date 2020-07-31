Коммуналка «съела» половину расходов орловцев на услуги

Эксперты оценили региональный рынок платных услуг населению

Орелстат обнародовал данные о состоянии рынка платных услуг населению Орловской области в январе-июне 2020 года. По предварительным сведениям. Жителям региона за это время было оказано платных услуг на 15 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах данный показатель оказался на 19,1 процента меньше, чем годом ранее.

Это объяснимо: из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции граждан долгое время находились в режиме самоизоляции, а многим организациям и ИП было запрещено работать. В первую очередь это коснулось сферы услуг, поскольку были временно закрыты парикмахерские, салоны красоты, фитнесс-центры, мастерские по ремонту обуви, бассейны и т.д.

В связи с этим немного изменилась структура самого рынка. Статистики подметили, что 74,9 процента всех платежей пришлось только на три вида услуг: жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые. При этом несомненным лидером является сфера ЖКХ. На долю жилищно-коммунальных услуг пришлось 43,9 процента всех расходов орловцев на платные услуги.

Несмотря на явное лидерство, ЖКХ не удалось превзойти прошлогодние показатели. Так, за коммунальные услуги орловцы в этом году заплатили на 0,9 процента меньше, чем годом ранее, за жилищные услуги – на 9,9 процента меньше. Впрочем, снижение индекса физического объема зафиксировано почти по всем видам услуг. Исключение составляют почтовые и курьерские услуги. По сравнению с прошлым годом они нарастали свой объем на 0,9 процента.

ИА «Орелград»