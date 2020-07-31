Орловцам вернут Васильевскую на месяц раньше

Перекрытие движения спровоцировало колоссальные пробки в Советском и Заводском районах

Движение по улице Васильевской в Орле откроют уже 7 августа, а не 11 сентября, как предполагалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Васильевскую перекрыли из-за замены 1 км газовых сетей. Это привело к колоссальным пробкам в Советском и Заводском районах.

Ускориться рабочим помогла новая техника — установка наклонного бурения, рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» Сергей Чунихин.

«Она работает без шума и пыли. Современная технология сокращает нам время и силы. Путем последовательных действий методом протягивания и продавливания под осью уже существующего газопровода протягивается новый. Потом участки соединяются, осуществляется переврезка и пуск нового газопровода», — заявил Чунихин.

ИА «Орелград»