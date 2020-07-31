Орловцев призвали не верить в Главное Управление ФНС России

Аферисты начали маскироваться под сотрудников налоговой службы.

Предупреждение исходит от Федеральной налоговой службы России, а опубликовано она на сайте регионального управления ФНС. Граждан известили о том, что в интернете появился новый вид мошенничества. Некие аферисты занялись почтовой рассылкой, замаскировавшись под сотрудников налоговой службы. На самом деле они рассылают вирусы.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники просят получателя письма заполнить документы во вложении, распечатать их и представить в «Главное Управление ФНС России». Стоит подчеркнуть, что такого подразделения не существует и никогда не было. Оно придумано мошенниками. Однако некоторые поверили и скачали приложенные к письму файлы. В результате аферисты получали удаленный доступ к их компьютерам.

«Официальная рассылка ФНС России направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в «Личном кабинете налогоплательщика», — напомнили в налоговой службе. — В таких письмах обычно указана информация об изменениях в «Личном кабинете налогоплательщика», о регистрации обращения в службу и получении ответа на него. Причем формат ответа на обращение (.pdf, .xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт».

Кроме того, желающие могут получать новостную рассылку по официальной подписке. Она дублируется на главной странице сайта ФНС, поэтому проверить такие письма несложно. Напоминает налоговая служба и о том, что она не рассылает письма с информацией о наличии задолженности и предложениями оплатить долг онлайн.

«ФНС России рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер), — говорится в сообщении ведомства. — При использовании организациями собственных почтовых серверов ФНС России настоятельно рекомендует настроить их для проверки легитимности отправителя письма. При наличии такой проверки письма от источников, выдающих себя за ФНС России, можно помечать как «спам» или удалять».

ИА «Орелград»