Три человека пострадали в ДТП на объездной

Удар от столкновения было слышно в Лужках, говорят очевидцы

Три человека получили травмы в ДТП на объездной Орла, сообщили в областном управлении ГИБДД. Инцидент произошел 30 июля в 19.45 в районе железнодорожного моста.

Установлено, что 22-летняя водитель автомобиля «Шевроле Ланос» выехала на встречную полосу и протаранила «Хендэ». После этого «Ланос» загорелся. «Удар был адский, в Лужках слышно было», — написала одна из очевидцев в Telegram-чате «Орел Автомобильный».

Девушку госпитализировали. 46-летний водитель «Хендэ» и 50-летний пассажир получили травмы, но госпитализация им не потребовалось.

ИА «Орелград»