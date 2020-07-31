В Орле нарушителя особого режима нашли по дыму

Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд.

Инспекторы госпожнадзора города Орла провели очередной профилактический рейд. Обычно они проходят в лесопарковых зонах и на дачных участках областной столицы. На этот раз, как рассказали в Главном управлении МЧС России по Орловской области, рейд прошел в районе лесопарка «Андриабуж». К нему прилегают многочисленные садоводческие общества.

Сначала инспекторы проинструктировали дачников о соблюдении противопожарных правил и вручили им памятки, а затем поднялись на возвышенность. Это помогло им выявить нарушителя. Сообщается, что инспекторы заметили дым на территории одного из предприятий и немедленно направились туда.

«На месте был обнаружен гражданин, сжигавший мусор, — рассказали в ГУ МЧС. — На него был составлен административный протокол за нарушение противопожарного режима. В присутствии инспекторов госпожнадзора мусор был затушен из ближайшего водоема».

Напомним, с 13 июля в Орловской области по распоряжению губернатора Андрея Клычкова введен особый противопожарный режим. Соответственно, были введены дополнительные ограничения. В частности, ограничено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, действует запрет на разведение открытого огня в лесах и на приусадебных участках. Но самое главное – во время действия особого режима увеличиваются штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

«Административное воздействие на граждан не является приоритетной формой работы инспекторов ГПН, главное — донести до людей полезную для них информацию, которая в экстремальной ситуации может спасти им жизнь», — говорит замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Денис Вещиков.

ИА «Орелград»