Более тысячи орловцев попросили субсидию на профилактику COVID-19

Орловцы массово подают заявления на субсидии в налоговые инспекции.

Как сообщило управление ФНС России по Орловской области, заявления на получение субсидии на профилактику COVID-19 подали уже свыше 1000 налогоплательщиков региона. Примерно 80 процентов обращений поступили в электронном виде. Речь идет о единовременной выплате, которая предоставляется на компенсацию части затрат, понесенных в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление в начале июля издало правительство РФ. Согласно ему право на субсидию имеют организации и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям.

«Субсидии будут предоставлены организациям, деятельность которых связана с тесным и длительным контактом персонала и посетителей (клиентов), — пояснили в УФНС. — В частности, субсидию могут получить социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования или оказывающие соцуслуги населению, а также представители малого и среднего бизнеса, работающие по основному ОКВЭД в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания, в сфере предоставления бытовых услуг и дополнительного образования».

Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей. Однако организациям доплатят по 6,5 тысячи рублей на каждого работника, который трудился в мае 2020 года. ИП без наемных работников выплатят 15 тысяч рублей. В налоговой службе добавили, что заявления на получение субсидий будут приниматься по 15 августа 2020 года включительно.

ИА «Орелград»