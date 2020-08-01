Где заказать двери?

Ремонт в квартире или частном домовладении обычно требует замены межкомнатных дверей. Это может быть продиктовано и концепцией нового дизайна внутреннего пространства, и необходимостью улучшить функциональность дверных конструкций, и желанием сэкономить свободное место под мебель. Так или иначе, выбор межкомнатных дверей может оказаться непростым мероприятием. Чтобы принять правильное решение, требуются хотя бы минимальные знания о том, какими бывают межкомнатные двери, какие из них лучше и почему.

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Несколько советов подбора внутренних дверей в определенную комнату:

двери в гостиную должны пропускать много света и открываться не мешая проходу, не заслоняя предметы интерьера и т. д., поскольку обычно они открыты;

полотна в спальню должны обеспечивать максимальную звуко- и светоизоляцию, возможность уединения (должен присутствовать замок);

дверные комплекты для кухни должны изолировать от запахов, обладать простотой ухода и иметь влагостойкую конструкцию;

двери в детскую преимущественно должны обеспечивать звукоизоляцию, безопасность и антивандальную защиту;

дверные полотна в ванную и туалет обязательно должны быть влагостойкими с возможностью закрыться;

дверные блоки для личного кабинета должны обладать хорошей звукоизоляцией, запираться изнутри и снаружи.

В классике существует множество направлений, однако всё же можно выделить двух фаворитов: барокко и классицизм. Для барокко характерна вычурность, чрезмерная роскошь, множество элементов с позолотой и лепниной. Классицизм же более сдержан в декоре, его кредо – «всё хорошо в меру».

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