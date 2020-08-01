В Орле пьяный юноша угнал две «Оки»

Преступления орловец совершил вскоре после своего 18-го дня рождения.

Уголовное дело в отношении юного угонщика рассмотрел Северный районный суд города Орла. Перед ним предстал юноша, который осенью прошлого года угнал два автомобиля марки «Ока». Примечательно, что и до этого у него возникали проблемы с законом, но рецидивом это признано не было, так как предыдущие правонарушения он совершил в возрасте до 18 лет.

Впрочем, совершеннолетие явно не повлияло на него в плане исправления. Было установлено, что юноша угонял случайно попавшиеся ему на улице припаркованные автомобили. В первом случае на «Оку» нетрезвый орловец наткнулся около пяти часов утра. При помощи найденной здесь же палки он сумел отогнуть водительскую дверь. После чего просунул руку в салон и открыл ее. Затем завел двигатель, соединив провода замка зажигания, и тронулся в путь. Вскоре он был остановлен и задержан сотрудниками ДПС.

Во втором случае юноша совершил угон около 22 часов вечера. Его внимание привлекла старенькая «Ока», припаркованная во дворе. Стекло у нее была заклеено пленкой. Злоумышленник сорвал ее, после чего проник в салон. Двигатель он вновь запустил, как в кино – замкнув провода. Эта поездка тоже удачной не вышла. В дороге пьяный водитель не справился с управлением, и «Ока» протаранила «девятку». С места дорожно-транспортного происшествия угонщик скрылся.

Впрочем, довольно быстро его удалось разоблачить. Вину он признал и пытался избежать сурового наказания. Например, хозяйке первой угнанной им «Оки» он выплатил денежную компенсацию морального вреда, а также принес извинения. В суде она просила строго его не наказывать и дать ему шанс исправиться. Однако по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний юноша был приговорен к лишению свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу он был взят немедленно в зале суда.

ИА «Орелград»