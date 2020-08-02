Adidas Yeezy Boost 350: в чем секрет популярности кроссовок?

Adidas Yeezy Boost 350 — самые популярные кроссовки, разработанные adidas совместно с музыкантом Канье Уэстом. Впервые представленные в 2015 году, Yeezy Boost 350 эволюционировали от сезона к сезону, вышли в десятках различных изданий, и несмотря на это остались желанными и востребованными. О том, как развивалась модель adidas Yeezy Boost 350 от первого релиза до региональных эксклюзивов и новых поколений

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Оригинальная версия adidas Yeezy Boost 350 имеет облегающий верх из материала Primeknit и рельефную подошву из резины с амортизацией Boost. Верхняя часть примечательна продольным швом на мыске, необычной шнуровкой и крупной петелькой для надевания сзади.

Тем не менее фактом остается то, что Yeezy сейчас у всех на устах и мир кроссовок уже немыслим без этого бренда. Все благодаря хайпу, высоким ценам в реселле (прим. — вторичный рынок) и растущему с каждым релизом числу участников раффла (прим. — лотерея). В молодости прозвище Yeezy закрепилось за рэпером так прочно, что когда Канье решил основать свой бренд в сфере одежды и обуви, долго думать не пришлось. Звучное и запоминающееся прозвище «Yeezy» подходило на это место как ничто другое.

Россия наконец начала понимать, что за лимитированными вещами надо охотиться. Для всех тех, кто отхватит сегодня новые «Йизи», это будет победа, метка, клубная карта. Встречая друг друга на улице, они будут знать, что человек напротив – свой. Он знает, кто такой Канье, что творилось в Madison Square Garden, в чем разница между Swish, Waves и The Life of Pablo и многое-многое другое. Но главное – оба будут понимать, что, скорее всего, прошли через одно и то же, чтобы вот так встретиться на улице, гуляя в любимых кроссовках.

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