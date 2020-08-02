Каторжный централ в Орле взяли под охрану

Орловская тюрьма будет охраняться в качестве объекта культурного наследия.

Управление по государственной охране культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника истории «Главный корпус бывшего каторжного централа», 1908-1917 гг.». Он является объектом культурного наследия регионального значения. Напомним, это здание расположено в Орле на улице Красноармейской. Сейчас в нем расположен СИЗО-1.

Оно включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Решение об этом было принято еще в июле 1993 года малым Советом Орловского облсовета народных депутатов «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Как следует из исторической справки регуправления ФСИН России, временная каторжная тюрьма, или «Орловский каторжный централ», являлась одним из звеньев той цепи каторжных тюрем, которые были созданы в России после разгрома первой русской революции 1905-1907 годов. Централ представлял собой комплекс из пяти основных кирпичных сооружений.

Самым знаменитым заключенным был Феликс Дзержинский. Он прибыл в Орел в июле 1914 года в составе эшелона политзаключенных, этапированных из Варшавы и других городов Польши. Дзержинский содержался в Орловской временной тюрьме до весны 1916 года. Причем его камера до 1941 года сохраняла такой вид, какой был при нем. Но в октябре 1941 года тюремный корпус, в котором содержался Дзержинский, был взорван немцами. После войны он был восстановлен по старому плану. Была восстановлена и камера Дзержинского.

Охранное обязательство устанавливает ряд требований к содержанию объекта культурного наследия. Так, запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника, его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Нельзя использовать его под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер, фасад и территорию, а также под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника.

ИА «Орелград»