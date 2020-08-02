Под Орлом беседа водителя с начальником ОГИБДД закончилась колонией

Ближайшие 9 месяцев водитель проведет за решеткой.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. В частности, одну из судимостей данный гражданин получил за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем на момент совершения очередного правонарушения это наказание еще не было отбыто, а судимость была непогашенной.

Несмотря на это, как следует из материалов дела, мужчина сел за руль автомобиля, не имея водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был остановлен начальником ОГИБДД МО МВД России «Хотынецкое» «в связи с подозрением на то, что водитель находился в состоянии опьянения».

Подсудимый отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Тем самым он автоматически был признан «пьяным за рулем». Вину он признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Отбывать срок водитель будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»