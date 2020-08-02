Под Орлом разрешили применять огнестрельное оружие против голубей

2.8.2020 | 15:33 Новости, Общество

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Областной департамент откроет охоту на пернатых.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документ издан в связи с заботой о безопасности людей и животных. Птицы являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе птичьего гриппа. В целях профилактики в регионе на них будет открыта охота.

В частности, областные чиновники разрешат охотникам добыть по 24 особи перепела и голубя сизого обоих полов и всех возрастов. Внеплановая охота на пернатых будет открыта с 8 августа по 13 сентября 2020 года. В качестве разрешенных орудий в документе указано охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие. При этом подчеркнуто, что добывать перепела и голубя следует только «способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания».

В приказе также детально описаны угодья, на которых будет разрешена охота на голубя. Так, в перечень попали общедоступные охотничьи угодья Краснозоренского района и Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов в Верховском, Знаменском, Колпнянском, Кромском, Малоархангельском, Новодеревеньковском, Троснянском и Хотынецком районах.

ИА «Орелград»

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