На месте боев под Орлом установили поклонный крест

3.8.2020 | 17:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В Орловской области увековечили память павших советских бойцов.

Братская могила времен войны под Болховом отмечена Поклонным крестом. Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ. Крест был установлен в канун 77-й годовщины освобождения Болхова от немецко-фашистских захватчиков. Сделали это члены московского отряда «Белозерск». Поклонный крест установлен у братской могилы в деревне Каргашино, где похоронено более 550 павших в боях советских солдат.

«Акция состоялась по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по согласованию с администрацией Болховского района, — отметили в митрополии. — Традиция установки Поклонных крестов на месте сражений и захоронений погибших воинов, святых источников и бывших прежде храмов и часовен возникла в глубокой древности. Только в Болховском районе их установлено около 50 — так много здесь солдатских могил, так много поруганных святынь».

В митрополии добавили, что до сих пор известны имена далеко не всех бойцов, погибших на этой земле. Однако известно более 14 тысяч имен солдат и офицеров, которых поминают сестры Троицкого Оптина женского монастыря. Кроме того, сейчас составляется дополнительный помянник из имен болховчан, внесенных в Книгу Памяти Орловской области, ушедших на войну не вернувшихся. Сообщается, что в нем будет еще около 10 тысяч имен.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования