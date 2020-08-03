На месте боев под Орлом установили поклонный крест

В Орловской области увековечили память павших советских бойцов.

Братская могила времен войны под Болховом отмечена Поклонным крестом. Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ. Крест был установлен в канун 77-й годовщины освобождения Болхова от немецко-фашистских захватчиков. Сделали это члены московского отряда «Белозерск». Поклонный крест установлен у братской могилы в деревне Каргашино, где похоронено более 550 павших в боях советских солдат.

«Акция состоялась по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по согласованию с администрацией Болховского района, — отметили в митрополии. — Традиция установки Поклонных крестов на месте сражений и захоронений погибших воинов, святых источников и бывших прежде храмов и часовен возникла в глубокой древности. Только в Болховском районе их установлено около 50 — так много здесь солдатских могил, так много поруганных святынь».

В митрополии добавили, что до сих пор известны имена далеко не всех бойцов, погибших на этой земле. Однако известно более 14 тысяч имен солдат и офицеров, которых поминают сестры Троицкого Оптина женского монастыря. Кроме того, сейчас составляется дополнительный помянник из имен болховчан, внесенных в Книгу Памяти Орловской области, ушедших на войну не вернувшихся. Сообщается, что в нем будет еще около 10 тысяч имен.

ИА «Орелград»