Орловские спасатели сняли игрушку с головы малыша

3.8.2020 | 15:00 Новости, Происшествия

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Без помощи спасателей родители не справились с заигравшимся ребенком.

В субботу, 1 августа орловские спасатели приехали на необычный вызов. В одной из квартир на улице Кузьмина во Мценске в беду попал ребенок, который буквально минуту назад мирно играл.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о ЧП спасатели получили около 14.30. Родители 4-летнего мальчика сообщили, что не могут снять с его головы пластиковую игрушку, которую сын на себя надел.

Помочь малышу смогли только сотрудники 10-й пожарно-спасательной части.

ИА «Орелград»

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