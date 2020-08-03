Орловской молодежи рассказали о сражениях у Кривцовской высоты

Лекция-экскурсия прошла на Кривцовском мемориале в преддверии Диктанта Победы.

В Болховском районе на Кривцовском мемориале провели лекцию-экскурсию для орловской молодежи. Организатором мероприятия стали активисты проекта «Историческая память» орловского отделения «Единой России». А саму лекцию ребятам прочитал руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков, чей отряд восстанавливает события, происходившие в Болховском районе во время Великой Отечественной войны, а также проводит поисковые работы на месте битвы. Об этом сообщили в пресс-службе орловского реготделения ЕР.

Красиков рассказал активистам «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерам Победы» об орловских наступательных операциях у подножья Кривцовской высоты, напомнил, что Орел был освобожден с третьей попытки, и лишь после того, как 29 июля 1943 года был очищен от врага Болхов. Рассказал, что при попытках взять Кривцовскую высоту погибли более 35 тысяч советских воинов, многие из которых до сих пор числятся пропавшими без вести.

Вместе с молодежью Кривцовский мемориал посетила депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Пилипенко.

– Для меня участие в лекции вместе с ребятами – возможность отдать дань уважения нашим дедам и прадедам, которые освобождали страну, возможность почувствовать всю тяжесть военного времени, возможность понять, что эти подвиги совершались ради нашего будущего, — отметила она.

В пресс-службе партии уточнили, что лекции-экскурсии по местам боевой славы Орловской области проходят в период подготовки к проведению Диктанта Победы. В ближайшее время планируется поездка на воинский мемориал в селе Вяжи Новосильского района.

ИА «Орелград»