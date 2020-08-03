Орловскому бизнесу рассказали, как отсрочить платежи по долгам

Государство готово один раз «простить» задолженность. Но – на определенных условиях.

На региональном портале поддержки предпринимателей появилась информация о том, как можно добиться рассрочки по долгам. Государство готово оказать такую помощь индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

— В рамках государственных мер антикризисной поддержки принят закон, который позволяет бизнесу однократно оформить внесудебную рассрочку по долгам на сумму до 15 млн рублей, — рассказали в пресс-службе портала «Мой бизнес».

Отложить платежи по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам можно в срок до года. Воспользоваться отсрочкой можно до августа 2021 года.

Должнику, желающему получить господдержку, необходимо будет поэтапно погашать задолженность ежемесячными платежами в равных долях. В случае нарушения графика платежей рассрочку могут аннулировать.

Уточняется, что воспользовавшиеся этой мерой господдержки компании в течение срока ее действия не смогут совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточнить, относится ли ваш бизнес к пострадавшей отрасли, можно на сайте: msb-orel.ru или по телефону горячей линии: 8 (4862) 44-30-20

ИА «Орелград»