Под Орлом поймали «Паниковского»

Орловец привлечен к уголовной ответственности за покушение на кражу гусей.

Как сообщает Верховский районный суд, обвинение было предъявлено жителю Ливенского района. Преступление он совершил в октябре 2019 года. Было установлено, что данный гражданин ранним утром вместе с приятелем находился на берегу реки Труды в районе села Пеньшино Верховского района. Его внимание привлекли гуси, спустившиеся к воде.

В суде пояснили, что подсудимый «загнал стадо гусей в кустарник и толстой веткой стал по очереди наносить удары по голове и шее, пока они прекращали подавать признаки жизни». Всего злоумышленник лишил жизни 13 птиц, тушки которых затем сложил на берегу.

Приятель подсудимого, который, как посчитали следствие и суд, даже не догадывался о преступных намерениях, помог погрузить тушки в лодку. Затем приятели отправились в путешествие по воде в сторону города Ливны. Впрочем, далеко уплыть они не смогли. Владелец гусей заметил их и начал кричать, после чего приятели, испугавшись, пристали к берегу, бросили лодку с птицей и пустились наутек.

Было подсчитано, что в результате преступных действий подсудимый причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 26 тысяч рублей. Его наказали 280 часами обязательных работ и велели полностью возместить материальный ущерб владельцу гусей.

ИА «Орелград»