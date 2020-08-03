Путин сделал орловца замдиректора ФСИН

Анатолий Якунин получил назначение от главы государства.

Бывший главный полицейский Москвы, уроженец Орловской области, генерал-лейтенант Анатолий Якунин получил новое назначение. Указом президента Владимира Путина он назначен на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России. Об этом сообщает «Российская газета».

«Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора ФСИН России», — цитирует издание текст указа главы государства. Кроме того, ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы вместо аналогичного звания в полиции.

По данным «РГ», в системе ФСИН Якунин будет курировать капитальное строительство и работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Напомним, что в последнее время Якунин был помощником директора ФСИН России. Его не раз видели в Орловской области, из чего СМИ заключили, что он курировал расположенные в регионе пенитенциарные учреждения.

Анатолий Якунин родился в 1964 году в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области. После службы в армии устроился участковым инспектором в Должанский райотдел внутренних дел. Он сделал неплохую карьеру в Орловской области, последовательно занимая должности начальника отдела внутренних дел, начальника управления по борьбе с организованной преступностью и первого заместителя начальника УВД — начальника криминальной милиции УВД по Орловской области.

В 2008 году был переведен в Воронежскую область, где служил в должности начальника криминальной милиции областного ГУВД, а в июне 212 года возглавил главк МВД по Москве. В этой должности он проработал до сентября 2016 года.

ИА «Орелград»