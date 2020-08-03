Торги на ремонт Красного моста в Орле остановила ФАС

3.8.2020 | 9:01 Новости, Общество

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Участник аукциона пожаловался на электронную документацию.

Торги по поиску подрядчика на ремонт Красного моста в Орле приостановлены. Такое решение приняло региональное УФАС из-за жалобы участника аукциона.

Как уже писал «Орелград», торги с начальной (максимальной) ценой контракта 1 496 865 134,68 рубля были запланированы на 30 июля. Заказчик  работ — МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».

Однако за два дня до начала аукциона ООО «Галактика» (г. Москва) обратилось в УФАС с просьбой приостановить закупку.

— В своем заявлении компания указывает на то, что заказчик ненадлежащим образом установил требование к участникам о наличии опыта исполнения контракта. В частности, власти разметили закупку без учета вступивших изменений в постановление правительства России, согласно которым участники торгов обязаны предоставить дополнительные доказательства своей квалификации. ФАС планирует рассмотреть эту жалобу 3 августа, — пишет «Абирег».

Напомним, в конце прошлого года мэрия уже искала подрядчика на ремонт Красного моста. Но тогда аукцион на 1,38 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия желающих зайти на объект.

Проект реконструкции моста за 49 млн рублей разработала питерская компания. Согласно ему,  на время ремонта движение здесь перекроют на 1,5 года.

ИА «Орелград»

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