В Орле мальчик на велосипеде попал под колеса авто

3.8.2020 | 10:30 Новости, Происшествия

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Юного велосипедиста сбила «девятка».

В минувшую субботу в Орле произошло ДТП с участием юного велосипедиста.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, около 14.30 46-летний мужчина за рулем ВАЗ-2109 ехал по улице Калинина со стороны улицы Спивака в направлении Васильевской. В районе дома №39 по улице Корчагина машина столкнулась с велосипедом «Стелс», на котором со стороны улицы Ватной ехал 10-летний мальчик.

В результате ДТП юный велосипедист получил травмы, его отвезли в НКМЦ им. Круглой, но потом отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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