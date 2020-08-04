Латвию и Беларусь назвали основными орловскими импортерами

На долю стран приходится большая часть экспорта подкарантинной продукции.

В 2020 году с территории Орловской и Курской областей было отгружено на экспорт 371,7 тысячи тонн подкарантинной продукции, на которую было оформлено 11 720 фитосанитарных сертификатов. Такие сведения привели в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что большая часть этого экспорта пришлась всего на две страны. Так, доля Беларуси составила 62 процента, Латвии — 28. не всегда продукция доходит до адресата, что зачастую связано с жесткими правилами страны-импортера.

В Россельхознадзоре привели такой пример: в этом году была запрещена отгрузка 842 тонн продовольственной в Монголию в связи с выявлением в партии сорняка – растения горец вьюнковый. В ведомстве объяснили, что для Монголии он имеет карантинное значение и представляет угрозу.

В целом же в текущем году к вывозу за рубеж было запрещено 7,1 тысячи тонн подкарантинной продукции — гречихи, кориандра и продовольственной сои. Причина – в этих партиях была обнаружена повилика, карантинный сорняк. Всего по причине выявления карантинных объектов инспекторы 10 раз отказали в выдаче фитосанитарных сертификатов.

«Основной объем экспортируемой подкарантинной продукции (86 процентов) составили зерновые и масличные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Экспорт продуктов переработки зерна (крупы, хлопья, мука, лузга, солод) составил 14 процентов от всего вывезенного объема».

ИА «Орелград»