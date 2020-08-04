Мэрия объяснила, почему торги по Красному мосту не состоялись

Единственного участника закупки обвинили в предоставлении недостоверных сведений.

Как уже рассказывал «Орелград», в июле городские власти объявили электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Реконструкция «Красного моста». Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства». Начальная цена закупки составила 1,496 миллиарда рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися.

Пресс-служба администрации города объяснила, что единственная заявка поступила от московского ООО «Стройкапитал». Она была рассмотрена специальной комиссией 4 августа 2020 года. Председатель комиссии был Олег Минкин, первый заместитель главы администрации города Орла. Протокол решения конкурсной комиссии имеется в распоряжении «Орелграда».

«Основанием для принятия решения о несоответствии организации и поданной им заявки требованием закона стало установление наличия в поданных на конкурс документах недостоверной информации, — говорится в сообщении мэрии. — В представленной соискателем копии контракта на выполнение работ по обслуживанию и сохранению исторического природного ландшафта и объектов внешнего благоустройства на особо охраняемой природной территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ Царицино» указаны суммы контракта и акта выполненных работ размере 306 053 235 рублей, противоречащие сведениям, размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиком, где числится сумма 246 339 673 рубля».

Власти указывают на то, что к соискателям был предъявлен ряд требований. Одно из них — стоимость ранее реализованного претендентом контракта в сфере сохранения объектов культурного наследия должна составлять не менее 20 процентов начальной цены контракта на реконструкцию Красного моста. То есть, по мнению комиссии, потенциальный подрядчик это условие выполнить не мог. Возможно, поэтому появилась странная разница в ценах контрактов, которую обнаружила комиссия.

Напомним, ранее «Абирег» сообщил, что торги по поиску подрядчика на ремонт Красного моста в Орле приостановлены по решению УФАС из-за жалобы участника аукциона. Компания указало на то, что «заказчик ненадлежащим образом установил требование к участникам о наличии опыта исполнения контракта». Кстати, согласно конкурной документации работы по реконструкции Красного моста должны были быть завершены до 18 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»